Con Rick e Morty 4 torna anche uno storico personaggio: riuscite ad indovinare chi?

"DUE ANNI MORTY! Abbiamo dovuto aspettare due anni, ma finalmente siamo tornati!" leggetela con molta foga, una fiaschetta d'alcool in mano e uno strano essere desideroso uccidervi ed eccovi lì, nella quotidianità del povero Morty. Se non volete spoiler sulla quarta stagione di Rick e Morty, fate attenzione!

Pochi giorni fa è stata distribuita la nuova sigla della quarta stagione e solo ieri è andato in onda il primo episodio, trasmesso negli Stati Uniti su Adult Swim, il canale di casa Cartoon Network dedicato al pubblico più adulto.

Cos'è successo nel primo episodio di Rick e Morty? Nelle loro rocambolesche avventure gli stravaganti membri della famiglia Sanchez si sono imbattuti anche stavolta in ogni genere di assurdità, ma stavolta hanno avuto bisogno di un aiuto speciale: Mr Miguardi.

L'episodio inizia con la morte di Rick, che viene resuscitato grazie ad uno speciale macchinario... ma in un universo governato dal pugno di ferro di Morty! (Che una nuova versione di Evil Morty abbia fatto capolino?). Nessuno vorrebbe obbedire ad un banalissimo Morty e, per scampare al destino orribile chelo attende, Rick incarica Mr Miguardi di uccidere il dittatore supremo, causando anche la sua morte durante l'esplosione della navicella su cui si trovano.

L'iter si ripeterà altre due volte nella puntata, fin quando lo scienziato non riuscirà a tornare nella sua dimensione. Un inizio da urlo per Rick, che sembra aver riscosso anche il favore di Damon Lindelof, sceneggiatore di Watchmen per la HBO.

Rick e Morty tornerà domenica prossima con un nuovo episodio, ma le precedenti tre stagioni sono disponibili su Netflix.