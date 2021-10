Rick e Morty 5: annunciata la data di uscita su Netflix!

La quinta stagione di Rick e Morty è stata un successo per Adult Swim. La serie, infatti, si è appena conclusa negli Stati Uniti, mentre si appresta ad arrivare in Italia, dove approderà su Netflix. Scopriamo insieme quando.

La piattaforma streaming ha recentemente pubblicato sui suoi social un post che annuncia le uscite di Ottobre, nella cui lista compare anche lo show di Adult Swim. Il 22 Ottobre sarà la data in cui potremo finalmente continuare a seguire le vicende dei protagonisti della serie animata. "Ci mancheranno i vostri SÌ OK MA QUANDO ESCE RICK AND MORTY?" scrive simpaticamente Netflix Italia su Instagram, a indicare quanto lo show fosse richiesto dal pubblico.

Come già menzionato, infatti, la serie è seguitissima e negli USA viene trasmessa in notturna su Cartoon Network, riuscendo a far duplicare gli ascolti medi che si registrano generalmente in quella fascia. Davvero notevole.

Le sorprese, inoltre, non finiscono qui. Infatti è in arrivo uno speciale di Halloween di Rick e Morty. Si tratterà di un corto horror che negli USA andrà in onda nella notte tra il 16 e il 17 Ottobre su Cartoon Network, dal titolo The Great Yokai Battle of Akihabara.

Tanti, dunque, i contenuti che aspettano i fan della serie d'animazione. Mi raccomando, correte a segnarlo sul vostro calendario: il 22 Ottobre avete un impegno con Netflix!