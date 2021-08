Rick e Morty 5, la confessione di Rick nell'ultimo episodio ha spezzato i cuori dei fan

La quinta stagione della serie animata di Rick e Morty si prenderà una pausa prima di tornare per gli ultimi due episodi a settembre, e uno dei motivi per cui questa volta fa particolarmente male è che l'ottavo episodio della stagione ci ha regalato importati rivelazioni.

Non solo ci ha permesso di dare uno sguardo approfondito al passato di Rick e Birdperson nella serie, ma l’ottavo episodio intitolato Rickturnal Friendshine of the Spotless Mort ha visto Rick immergersi nella mente di Birdperson per salvarlo dopo il loro combattimento nella Stagione 4, e questo ha rivelato non solo come i due sono diventati amici, ma anche che Rick aveva sentimenti molto più profondi per Birdperson di quanto il suo migliore amico avesse per lui.

La relazione non è a un livello del tutto romantico, ma quando Birdperson non ha ricambiato i sentimenti di Rick dopo la sua confessione, i cuori degli spettatori si sono comunque spezzati.



Durante uno dei ricordi, vediamo Rick e Birdperson combattere in "The Battle of Blood Ridge", uno dei loro ultimi sforzi contro la Federazione Galattica. Rick è così felice di stare con Birdperson che in seguito a questa battaglia gli chiede effettivamente di scappare con lui, gli rivela il segreto del multiverso e che nessuno dei loro sforzi conta davvero. Rick si mette in gioco e ammette che Birdperson è ciò che conta per lui.

Birdperson però lo liquida freddamente e Rick cerca di nascondere la sua delusione. Poi vediamo Rick chiarire al suo io più giovane che sta facendo tutto questo per Birdperson, anche dopo un rifiuto del genere, perché gli vuole molto bene.



Rick ha ammesso il suo amore per Birdperson prima, ma ora che abbiamo ottenuto un esempio concreto di quanto fosse profondo quell'amore (romantico o meno), questo freddo rifiuto e il fatto che Birdperson continui con la sua vita lontano da Rick ha reso il pubblico un po' più triste.



Questo episodio di Rick e Morty ha anche confermato la morte di un personaggio dello show, non ci resta che attendere il finale di stagione di Rick e Morty per scoprire se ci saranno ulteriori sviluppi.