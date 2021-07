Rick e Morty 5 e Il mistero dei Templari, ecco la scena di apertura del sesto episodio

Il sesto episodio della quinta stagione di Rick and Morty si intitola "Rick & Morty's Thanksploitation Spectacular" e conterrà una parodia del franchise de Il mistero dei Templari mentre il duo tenta di rubare la Costituzione degli Stati Uniti prima che Morty risvegli accidentalmente il robot gigante all'interno della Statua della Libertà.

Adult Swim ha diffuso la scena di apertura del nuovo episodio di Rick e Morty che potete vedere qui sopra in cui è facile riconoscere la parodia de Il mistero dei Templari. La serie animata è ora oltre la metà della stagione e per fortuna non sarà suddivisa in due parti come la quarta stagione della serie.

Rick and Morty sembra continuare con le sue parodie dedicate alla cultura pop, la quinta stagione è stata finora piena di strani episodi come quello crossover con il film del 1990 Tremors ed è molto difficile indovinare come finirà questo dopo che Morty ha scatenato il robot assassino nascosto all'interno della Statua della Libertà.



Inoltre il quinto episodio di Rick e Morty ha smentito una teoria dei fan rendendo la quinta stagione ancora più accattivante e unica.



Rick & Morty's Thanksploitation Spectacular andrà in onda domenica 25 luglio su Adult Swim, mentre dovremmo aspettare ancora un po' per vedere la quinta stagione di Rick e Morty in Italia.