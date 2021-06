Rick & Morty 5, quando esce su Netflix la nuova stagione?

Rick & Morty è una serie animata creata e ideata da Justin Roiland e Dan Harmon. Il suo successo è stato immediato dopo il primo episodio uscito nel dicembre del 2013 grazie, soprattutto, ai numerosi generi che tocca che vanno dalla commedia al cosiddetto cosmic horror.

L'ultima stagione, attualmente, è la quinta arrivata negli Stati Uniti proprio qualche giorno fa (esattamente il 20 giugno), ma quando potrebbe arrivare in Italia sul servizio di streaming Netflix?

La stagione precedente, ovvero la quarta, è arrivata divisa in due parti e quindi la stessa cosa potrebbe avvenire anche per la quinta stagione di Rick & Morty. Attualmente non c'è una data di arrivo ufficiale in Italia, ma considerando che negli Stati Uniti è uscita il 20 giugno e che finora la serie è arrivata nel nostro Paese dopo circa un mese dal debutto negli USA, possiamo immaginare che la quinta stagione potrebbe arrivare a fine luglio.

C'è, però, da dire che la seconda parte della stagione 4, a causa del COVID-19, ha causato dei ritardi facendo passare più tempo tra l'uscita in USA a maggio e il debutto in streaming in Italia a fine luglio. Adesso la situazione dovrebbe essere più stabile, ma i ritardi potrebbero ugualmente esserci posticipando l'uscita ad agosto.

Ricordiamo che la quinta stagione di Rick & Morty vedrà nuovamente dieci episodi e questo schema potrebbe continuare anche per le altre stagioni considerando che Adult Swim, il network proprietario della serie, ha ordinato altri 70 episodi. Al momento i titoli noti sono solo quelli dei primi quattro episodi e sono i seguenti: Mort Dinner Rick Andre, Mortyplicity, A Rickconvenient Mort, A Rickconvenient Mort.

Non ci resta, quindi, che attendere ulteriori informazioni ufficiali da parte di Netflix Italia. Intanto in un nuovo video abbiamo visto un crossover tra Rick and Morty e Il mio vicino Totoro dello Studio Ghibli. Infine nell'ultima stagione ci saranno anche interessanti sorprese tra cui l'importante ritorno di Space Beth.