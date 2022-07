Rick e Morty 6: finalmente una data di debutto per la prossima stagione!

Dopo la maratona di Rick and Morty su Adult Swim dello scorso Maggio, la serie e pronta a tornare sugli schermi statunitensi con la sesta stagione: finalmente c'è una data.

Secondo quanto riportato da Deadline, Rick and Morty 6 sarà presentato in anteprima a livello globale su Adult Swim Domenica 4 settembre alle 23:00. "È impossibile sopravvalutare l'impatto di Rick e Morty", ha affermato Michael Ouweleen, presidente di Adult Swim e Cartoon Network, quando gli è stato chiesto di commentare l'arrivo della prossima stagione. "Più che uno show di successo, è davvero un fenomeno globale. Mentre ci prepariamo a lanciare la prossima stagione iconica, proveremo a regalare ai fan un modo unico per partecipare al divertimento, quindi tenete gli occhi ben aperti." Di cosa starà parlando? Sembra che ci sarà ancora da aspettare per avere una risposta a questa domanda.

Intanto viene comunicato che arriverà presto uno spin-off di Rick and Morty, che sarà intitolato The Anime. La nuova serie sarà composta da 10 episodi, diretti dal regista Takashi Sano, che ha già diretto con successo i corti tratti dallo show: Rick and Morty vs. Genocider e Summer Meets God (Rick Meets Evil).

E voi, siete curiosi di vedere la sesta stagione e lo spin-off di Rick and Morty? Fatecelo sapere nei commenti, intanto attendiamo l'annuncio per l'uscita italiana.