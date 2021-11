Rick e Morty 6, arriva la conferma ufficiale: vedremo la nuova stagione nel 2022

Su Netflix, se c'è una serie che è una vera e propria assicurazione per il settore d'animazione, quella è Rick e Morty. Attualmente nella Top 10 serie sulla piattaforma di streaming, aspetta da troppo aggiornamenti riguardanti la sesta stagione in lavorazione. Ma oggi le buone notizie sono finalmente arrivate.

Pur parlando di una serie animata, il titolo non è di certo dedicato al pubblico dei più piccoli: irriverente, drogata, schizofrenica e lisergica, aveva però tutte le carte per conquistare lo spettatore più adulto, come abbiamo analizzato in questo articolo sulla folli capacità immaginifiche di Rick e Morty. La quinta stagione si è vista distribuita praticamente da pochissimo, ma già registra un grande successo e implora a tutti i costi un seguito ravvicinato.

Anni fa non sarebbe stato affatto scontato, con le prime stagioni che facevano passare un'infinità fra un'uscita e l'altra. Oggi invece, i creatori sembrano intenzionati a rendere lo show una costante stabile e a uscita continua, senza però abbassarne la qualità. Noi per esempio abbiamo recensito con grande piacere l'ultima stagione di Rick e Morty. Dicevamo che avevamo iniziato a godere di queste uscite ravvicinate già con la stagione 5, distribuita a distanza di un solo anno dalla 4.

Un tempo da record considerando che quest'ultima era stata addirittura divisa in due parti e visti tutti i posticipi che molte altre serie hanno subito a causa della pandemia da Covid. Oggi, in vista della sesta stagione, i creatori sembrano voler battere nuovamente quel record. E' stato infatti annunciato come la stagione in lavorazione sia già a buon punto, rendendo quasi certa - a meno di enormi imprevisti - l'uscita per il 2022, quindi già nella prossima stagione televisiva.

Non è ancora stata specificata una finestra trimestrale di distribuzione - se nella prima o nella seconda metà dell'anno, anche se sembra più probabile la stagione autunnale - né tantomeno una data di uscita specifica. Quando sarà, vi terremo aggiornati. Nel frattempo, potete trovare qui un recap delle cose lasciate in sospeso da Rick e Morty 5, che sarà la prossima stagione a risolvere. Avete visto l'ultima? Parlatecene nei commenti!