Rick e Morty 6, emerso online un primo teaser della prossima stagione: eccolo!

Dopo aver rivelato quando debutterà Rick e Morty 6, CNFan ha deciso di concedere ai fan della serie un teaser non ufficiale della stagione in arrivo, che troverete in cima all'articolo.

Ovviamente in molti si sono chiesti in quale direzione andrà lo show dopo la grande battaglia che abbiamo visto nel finale della quinta season. Infatti quest'ultimo ha ridefinito completamente il multiverso della serie, e ci sono state molte domande su cosa significherà ciò in futuro. Il brevissimo teaser del sesto capitolo da poco pubblicato ci dà un'idea proprio di questo.

Come confermato anche da Justin Roiland, creatore dello show, Rick e Morty 6 segnerà un ritorno alle origini, e ci farà recuperare lo spirito della prima stagione che si è perso un po' nel corso del tempo. "È la sesta stagione e Rick e Morty sono tornati!" ha anticipato Adult Swim in occasione dell'annuncio della data di uscita. "Riprendiamo da dove li abbiamo lasciati, ma in una condizione peggiore e più sfortunata. Riusciranno a riprendersi per tornare ad altre avventure? O saranno travolti da un oceano di piscio! Chi lo sa?! Piscio! Famiglia! Intrigo! Un branco di dinosauri! Ancora piscio! Sarà un'altra season da non perdere del vostro programma preferito."

E voi, siete curiosi di vedere Rick e Morty 6 dopo queste anticipazioni? Fatecelo sapere nei commenti.