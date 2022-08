Rick e Morty 6: finalmente il primo trailer della prossima stagione!

Rick e Morty è pronto a tornare sui nostri schermi in autunno, e quando manca ormai sempre meno a Settembre, Adult Swim pubblica finalmente un primo trailer della sesta stagione. La clip arriva a qualche giorno dalla pubblicazione di un poster di Rick e Morty 6, e con il suo minuto e mezzo ci dà sicuramente più informazioni su ciò che vedremo.

Da quel che possiamo scoprire, nel corso della stagione, l'intera famiglia Smith scoprirà cosa esattamente Morty ha affrontato in questi ultimi anni. Il giovane, infatti, è stato abituato a intraprendere nuove avventure con Rick, e questa volta più elementi della famiglia dovrebbero essere coinvolti.

L'arrivo del trailer era stato annunciato nel corso dell'Adult Swim Festival, che si è tenuto nelle scorse settimane e durante il quale i fan si aspettavano l'arrivo di contenuti sulla celebre serie. Dopo un quinto capitolo poco entusiasmante, il creatore di Rick e Morty ha promesso un ritorno alle origini, e ha garantito che la prossima sarà una stagione più canonica. Certo, bisogna ricordare che si ripartirà dal finale della stagione 5, che ha cambiato completamente le carte in tavola, e proprio questo crea in verità una base interessante per il futuro dello show, pur aprendo a numerosi rischi.

