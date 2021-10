Rick e Morty 6, quando esce la prossima stagione della serie?

Il 22 Ottobre è finalmente arrivata su Netflix Italia la quinta stagione di Rick e Morty. Trasmessa in estate negli USA, questa season è stata un vero successo per Adult Swim. Ora tutti si chiedono: quando arriverà la sesta? Ecco cosa sappiamo.

Partiamo da una certezza: prima della stagione 6 abbiamo avuto già l'opportunità di rivedere Rick e Morty nello speciale di Halloween, andato in onda negli Stati Uniti nella notte tra il 16 e il 17 Ottobre.

Come già molti sapranno, la serie tornerà sicuramente per una sesta e una settima stagione. Nel 2018, infatti, Adult Swim l'ha rinnovata per un totale di 70 episodi aggiuntivi, che assicurerebbero dunque almeno altre 7 stagioni al progetto, partendo dalla quarta. Proprio sulla base di questo rinnovo, il produttore di Rick e Morty ha promesso più continuità a livello di trama nel futuro dello show.

Adesso un'altra notizia fa ben sperare i fan per quanto riguarda l'arrivo della sesta stagione. Lo sceneggiatore della serie Alex Rubens ha infatti scritto sul suo Twitter che il lavoro di scrittura su Rick e Morty 7 è iniziato ad Agosto. Dunque con la sceneggiatura della sesta già conclusa da tempo, la produzione dovrebbe essere partita, e potremmo aspettarci di vedere i prossimi episodi di Rick e Morty per l'estate prossima, o anche qualche mese prima!