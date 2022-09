Rick e Morty 6, record di ascolti per la premiere, solo una serie fa meglio: ecco quale!

Mentre la data d'uscita italiana di Rick e Morty viene rimandata da Netflix, la serie approda invece negli USA con i suoi primi episodi. Per la precisione lo show è tornato su Adult Swim lo scorso fine settimana dominando gli ascolti domenicali: solo un prodotto è riuscito a superarlo!

Il diretto rivale, che ha vinto lo scontro del fine settimana, è House of the Dragon. Un trionfo comprensibile se si considera che parliamo di una serie tratta da Game of Thrones. Ma i produttori di Rick e Morty possono comunque dirsi felici del risultato raggiunto se osservano i dati, pubblicati direttamente da Warner Bros. Discovery.

Secondo la società, la sesta stagione della serie animata è riuscita a superare diversi dati demografici chiave con la sua premiere. Lo show è stato il più visto nella sua fascia oraria in TV, ed è riuscito ad arrivare primo per quanto riguarda le spettatrici donne nella fascia 18-24 e 18-34 e gli spettatori maschi nella fascia 18-24 e 18-34. Ovviamente tutto questo senza paragonare i numeri dei prodotti seriali con quelli raccolti dalle trasmissioni sportive.

I rapporti segnalano che 659.000 spettatori si sono sintonizzati per vedere la prima puntata di Rick e Morty. Un numero, questo, che sicuramente non può reggere il confronto con il periodo d'oro del pre-streaming dello show, quando con le sue premiere ha raggiunto anche due milioni di spettatori. Tuttavia bisogna ricordare lo streaming ha ampliato ulteriormente il pubblico ogni anno.

E voi, cosa ne pensate di questi numeri? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi lasciamo con il trailer di Rick e Morty 6!