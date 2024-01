Rick & Morty 6, dove eravamo rimasti in attesa della prossima stagione su Netflix

Manca sempre meno al debutto della settima stagione di Rick & Morty su Netflix. I fan italiani hanno dovuto aspettare più del dovuto ma ci troviamo finalmente in dirittura d'arrivo e per non arrivare impreparati, qualora la memoria venisse meno, ecco un breve riassunto del finale di stagione.

Dove eravamo rimasti? Dopo alcune stagioni burrascose che hanno scosso gli equilibri della serie TV, la sesta ragione ha permesso allo show di rimettersi in careggiata ma non senza importanti rivelazioni su Rick stesso e anche qui facciamo un passo indietro.

Nella quinta stagione abbiamo conosciuto la nemesi dello scienziato, Evil Rick intento a rompere una barriera interdimensionale costruita da Rick e per tutta la sesta stagione i personaggi subiranno inevitabilmente gli effetti della distruzione della Cittadella. L'ultimo episodio della sesta stagione di Rick & Morty "Un Natale Rickesplosivo", dedicato a Star Wars, vede Morty combinare un'altra delle sue: la spada laser regalatagli da Rick a Natale affonda (perfettamente in verticale) nel pavimento pronta a distruggere il pianeta Terra. Ma non è tutto perché il Rick presente durante lo scambio dei doni a Natale, non è il vero Rick bensì un robot a cui sono state affidate le "incombenze familiari" mentre lo scienziato era intento a localizzare Evil Rick. Durante la missione di recupero della spada laser di Morty e Rickbot, il Presidente la ruba vanificando gli sforzi fatti. Sarà ancora una volta Rick a salvarli (e salvare la Terra) dal pericolo di precipitare nell'universo attraverso un portale.

Quando nonno e nipote si riconciliano tocca mettersi al lavoro su Evil Rick: le posizioni della nemesi, però, mostrano come Evil Rick sia presente in più posti contemporaneamente e ciò rende la ricerca ancora più ardua, anticipando che la settimana stagione sarà in parte dedicata alla ricerca della versione malvagia di Rick.

Il futuro di Rick & Morty ci riserverà ancora molte sorprese e non vediamo l'ora di scoprire dove porteranno le ricerche del bizzarro duo. Adesso però catapultiamoci nel futuro: lo show avrà un'ottava stagione e abbiamo già le date dei nuovi episodi di Rick & Morty 8!