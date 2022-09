Rick e Morty 6: nel secondo episodio viene citato Justice League di Snyder!

Mentre Rick e Morty 6 raccoglie i primi successi alla sua uscita, una delle solite gag dello show sulla cultura pop ha preso di mira Justice League di Zack Snyder.

La citazione viene fatta nel secondo episodio della serie, ambientato all'arcade intergalattico Blips and Chitz, dove rivediamo il gioco VR "Roy: A Life Well Lived". Nell'episodio un'interruzione di corrente divide la coscienza di Morty tra tutti i vari NPC del gioco e Rick si ritrova davanti all'arduo compito di unire i miliardi di abitanti del mondo di "Roy" per ricomporre suo nipote.

Ad un certo punto, però, ben l'8% dei NPC di Morty si rifiutano di ricongiungersi, e Rick dice che a quel punto conviene lasciarli nel gioco per sempre, sottolineando che perdere una percentuale così piccola di qualcosa non è un gran problema. Infatti il personaggio afferma che "l'8% dello Snyder Cut era Batman che sognava".

Si tratta di una citazione a una sequenza che si trovava nella parte conclusiva del film, che sembra dedicata esclusivamente alla creazione di un potenziale sequel. Qui Batman ha una visione di un futuro distopico in cui Darkseid ha conquistato la Terra e Superman si è invece rivoltato contro l'umanità.

