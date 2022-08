Rick e Morty 6, lo showrunner: 'Sono state scartate diverse idee per il primo episodio'

Finalmente è arrivato il primo trailer di Rick e Morty 6, che farà il suo esordio su Adult Swim il prossimo 4 Settembre. La nuova stagione sarà articolata e interessante, e lo showrunner della serie, Scott Marder, ha rivelato che c'erano diverse idee e versioni della premiere precedentemente scartate.

"La discussione sulla 6.01 è stata davvero ardua perché la 5.10 è stata un gran finale", ha raccontato lo showrunner Scott Marder a Inverse. Per chi non lo ricordasse, infatti, la conclusione della scorsa stagione ha reinventato il multiverso di Rick and Morty. "Ci ha lasciato un sacco di compiti e molto di cui essere all'altezza. In verità avevamo un po' di versioni diverse dell'episodio (6.01) che erano completamente diverse. Alla fine non ne eravamo contenti e abbiamo scartato [quanto fatto] e abbiamo trovato questo che sta arrivando ora per voi ragazzi."

Nel corso dell'intervista lo showrunner ha anche affermato che la storia di Rick e Morty 6 sarà più estesa e ampia, che ci proietterà verso delle stagioni successive che mirano a far crescere sempre di più il multiverso di Rick e Morty. Un progetto ambizioso il suo, che si spera possa trovare una buona risposta da parte del pubblico. Noi siamo curiosi, e voi? Fatecelo sapere nei commenti!