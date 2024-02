Rick e Morty 7, come finisce la nuova stagione disponibile su Netflix

Mentre sappiamo già quanto dovremo attendere per vedere l'ottava stagione di Rick e Morty, la settima stagione del popolare show animato è approdata su Netflix l'8 febbraio 2024. Ma come si conclude l'episodio finale? Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler.

L'episodio conclusivo, il numero 10, si intitola (non a caso) Fear No Mort. Morty si lancia nel Buco della Paura: chi si avventura in questo luogo terrificante, viene infatti messo alla prova con le sue paure e le sue incertezze, vivendo esperienze a dir poco spaventose. Rick segue a ruota il nipote, mettendolo in salvo. Tuttavia, nel corso della puntata, il buco mostra la sua vera natura: impossibile abbandonarlo, a meno che non si siano superati i timori che ci tormentano. Dopo l'ennesimo tentativo di fuga, Morty si rende conto di essere entrato da solo nel buco, e fin dal principio: Rick non è mai stato al suo fianco, e le esperienze vissute nel corso dell'episodio riguardavano Morty e Morty soltanto.

Nel corso di Fear No Mort, Morty supera diverse paure: l'ansia sociale, il terrore di essere escluso o di essere sostituibile. Il suo timore più grande, però, è essere abbandonato da Rick: una consapevolezza che, una volta acquisita, riesce finalmente a liberarlo dal Buco. Una volta uscito, Morty incontra Rick e lo prega di non cedere alla tentazione di lanciarsi a sua volta nel Buco della Paura. L'episodio si conclude con Rick che appende al muro la foto di Morty, uscito vittorioso dall'enorme sfida che ha dovuto affrontare.

Alcune teorie sostengono che il "tema del buco della paura" potrebbe non concludersi qui ed essere ulteriormente sviluppato nelle prossime stagioni. Resta il fatto che l'episodio finale della stagione 7, con le nuove consapevolezze conquistate dai protagonisti, segnerà in modo determinante la narrazione futura di Rick e Morty. Non ci resta che attendere: nel frattempo, vi consigliamo 5 serie che dovete assolutamente guardare se amate Rick e Morty.