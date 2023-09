Rick & Morty 7, nella nuova foto Jerry sembra Jean-Claude Van Damme in Bloodsport!

Quest'autunno debutterà la Stagione 7 di Rick and Morty, che sarà anche la prima senza il doppiaggio di Justin Roiland dopo le accuse di violenza domestica e molestie sessuali che lo hanno travolto nell'ultimo periodo. In una piccola anteprima, Adult Swim ha svelato un'immagine di Jerry, che riprende il look di Jean-Claude Van Damme in Bloodsport.

La sequenza d'apertura della nuova stagione vedrà grandi cambiamenti per Jerry Smith, che diventerà un vero e proprio Bloodsport! La stagione 7 di Rick and Morty debutterà a ottobre e darà il via a una nuova fase della storia tra Rick C-137 e Rick Prime. Ma mentre questo è il principale motivo di interesse per la storia, ci sono ancora molte domande su cosa faranno gli altri membri della famiglia Smith nei prossimi episodi della stagione.

Una nuova immagine tratta proprio dalle sequenze iniziali della stagione mostra un tipo di Jerry molto diverso che si divide tra due sedie come il famoso Frank Dux di Jean-Claude Van Damme in Bloodsport (trovate l'immagine in calce a questa news). Scoprite se la Stagione 7 di Rick and Morty sarà divisa in due oppure no.

I fan di Rick and Morty ormai sanno bene che solo perché qualcosa si vede nella sequenza di apertura, non significa che si vedrà nella nuova stagione vera e propria. L'omaggio di Jerry a Bloodsport, tuttavia, gode di un bel po' di tempo nell'apertura, quindi potrebbe davvero essere presente. È anche difficile stabilire di quale episodio potrebbe far parte, visto che l'unico episodio della stagione incentrato su Jerry sembra essere l'imminente "The Jerrick Trap", ma potrebbe anche essere facilmente inserito come trama secondaria di qualsiasi episodio.

Per fortuna non ci vorrà ancora molto prima di vedere se questa clip finirà o meno in un episodio, dato che la stagione 7 di Rick and Morty debutterà su Adult Swim domenica 15 ottobre.

Adult Swim ha descritto così la nuova stagione di Rick and Morty: "Rick e Morty sono tornati e sembrano più simili a loro stessi che mai! È la settima stagione e le possibilità sono infinite: cosa succede a Jerry? L'estate malvagia? E torneranno mai al liceo?! Forse no! Ma scopriamolo! Probabilmente ci sarà meno pipì della scorsa stagione. Rick e Morty, 100 anni! O almeno fino alla stagione 10!".