Rick & Morty 7 è inferiore alle vecchie stagioni? Adult Swim risponde e fa sperare i fan

La Stagione 7 di Rick and Morty è crollata nei punteggi di Rotten Tomatoes rispetto a quanto aveva ottenuto con le stagioni precedenti. Al di là del discorso che ha riguardato il cambio dei doppiatori principali, con l'allontanamento di Justin Roiland dallo show, i fan hanno lamentato una qualità inferiore, ma ora Adult Swim ha rincuorato tutti.

Il presidente di Adult Swim Michael Ouweleen aveva parlato di Rick and Morty al New York Comic-Con, poco prima della data ufficiale della première della settima stagione. Durante il panel ufficiale di Adult Swim, Ouweleen aveva confermato che lo show si sarebbe buttato presto a capofitto nel canone e ha anche fatto una grande rivelazione su cosa aspettarsi durante il finale di metà stagione.

"Penso che questi ragazzi siano così bravi a creare avventure autonome di Rick and Morty e a servire il canone, quindi c'è una buona attenzione alla trama principale in questa stagione. Penso che per chi è attento al canone sia grandiosa e vi piacerà. La settima stagione vede nuovi personaggi e nuovi mondi che non abbiamo mai visto. Quindi, verso metà stagione, vedremo cose che non abbiamo mai visto prima".

I primi due episodi della stagione 7 di Rick and Morty sono stati in gran parte avventure singole e standalone, anche con il coinvolgimento di Memory Rick, ma state certi che gli episodi in arrivo sono destinati a far progredire la trama. A quanto pare, ci saranno nuovi personaggi e mondi che non abbiamo mai visto prima. Il che potrebbe significare altre avventure in territori inesplorati che porteranno il protagonista - Rick - più vicino al suo avversario Rick Prime, nonché l'introduzione di nuove creature e personaggi originali.

Questa stagione porta con sé il peso della sostituzione di Justin Roiland con due nuovi doppiatori per le voci di Rick e Morty, dato che era sempre Roiland a prestare la sua voce a entrambi.

Il terzo episodio di Rick and Morty 7 debutterà domenica prossima su Adult Swim.