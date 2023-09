Rick & Morty 7, la nuova stagione sarà divisa in due parti?

È stata annunciata la data d’uscita di Rick e Morty 7. La nuova stagione debutterà presto, e i fan si chiedono se i nuovi episodi saranno rilasciati in più parti esattamente come fatto con le stagioni precedenti.

Adult Swim ha confermato a The Wrap che i nuovi episodi saranno trasmessi settimanalmente a partire dal 15 Ottobre 2023 su Adult Swim dopo la première, e che "al momento non sono previste settimane di pausa o divisioni per questa nuova stagione".

Sembra quindi che la nuova stagione di Rick e Morty non avrà alcun break, ma questo riguarda la trasmissione negli Stati Uniti. In Italia probabilmente lo show verrà distribuito come sempre da Netflix, ma non sono ancora state annunciate date ufficiali. Di conseguenza non è possibile sapere se la piattaforma streaming deciderà di rilasciare la serie divisa in due o più tranche.

Come al solito non è possibile prevedere alcuno sviluppo di trama dello show nella nuova stagione. Le caratteristiche di Rick e Morty permettono di avere linee narrative potenzialmente infinite. Gli sceneggiatori hanno sempre sorpreso il pubblico con colpi di scena contorti, evoluzioni dei personaggi estremamente particolari e citazioni e rimandi random anche ad altri episodi precedenti della serie.

Cosa ci riserveranno i nuovi episodi di Rick e Morty non lo sappiamo, ma quello che sappiamo è che HBO Max sta lavorando a un adattamento Anime di Rick e Morty, che debutterà in streaming già a partire da quest’anno. E voi pensate che questa bizzarra idea di HBO max possa funzionare? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.