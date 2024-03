Rick & Morty 8: 'La prossima stagione sarà molto simile alla 6 e alla 7'

Rick e Morty è una di quelle serie animate che fanno della follia e della scorrettezza il loro tratto distintivo. Ma questi, in questo caso specifico, sono solo alcuni degli elementi che hanno reso lo show uno dei più seguiti ed apprezzati degli ultimi anni. Ovviamente ciò a portato verso la realizzazione di sempre più stagione.

Ecco infatti che, mentre magari alcuni di voi non avranno ancora letto la nostra recensione di Rick e Morty 5, qui nella nostra dimensione siamo già pronti a scaldare i motori per quella che sarà l'ottava stagione della serie.

Infatti sono stati proprio i creativi dietro questo show, tra cui lo showrunner Scott Marder, ad anticipare ciò che ci aspetta in futuro, parlando con la rivista Variety. In particolare è stato detto come gli appassionati debbano aspettarsi una vera miscela di avventure uniche ed improbabili, con un flusso di vibrazioni molto simile a ciò che è stato fatto nelle stagioni sei e sette di Rick e Morty.

"Questo è ciò che voglio vedere in quanto fan, ed è quello a cui stiamo lavorando. Sono davvero orgoglioso delle ultime puntate che abbiamo creato. In un certo senso sono la perfezione per qualsiasi appassionato", ha detto Marder.

Voi che ne pensate? In attesa di saperne di più, sapevate che la nuova stagione di Rick e Morty sarà una rinascita?