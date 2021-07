Rick e Morty, Adult Swim celebra la giornata mondiale degli UFO con un filmato speciale

Ogni giorno si celebra la festa di qualcosa o qualcuno, il 2 luglio è la Giornata mondiale degli UFO e Adult Swim ha festeggiato la ricorrenza con un esilarante avvistamento di Rick e Morty nello spazio.

Sebbene ci siano diverse versioni su quando o dove è effettivamente nata questa giornata, si ritiene generalmente che il 2 luglio sia stato il momento in cui un UFO sarebbe atterrato a Roswell, nel New Mexico, nel 1947.



Adult Swim si è divertita a celebrare questo giorno speciale attingendo a una delle loro serie di viaggi spaziali più famose con un promo esilarante, che potete vedere in calce alla notizia, che mostra un notiziario che riesce a individuare Rick e Morty nell'astronave di Rick nello spazio.

Dato che un modello di Rick e Morty in quella stessa astronave è stato effettivamente lanciato nello spazio come parte della celebrazione per la premiere della quinta stagione all'inizio di questa estate, la cosa è molto più divertente.

La quinta stagione di Rick e Morty arriverà presto su Netflix, mentre continua la messa in onda su Adult Swim.

Per quanto riguarda ciò che possiamo aspettarci il co-creatore Justin Roiland aveva anticipato in una precedente intervista con Variety, che ci saranno alcune cose che i fan saranno entusiasti di vedere:

"Nella quinta stagione abbiamo un sacco di avventure di Rick e Morty davvero divertenti", ha esordito Roiland. "Ma come facciamo in ogni stagione, ci saranno delle belle cose più grandi..so che i fan saranno piuttosto entusiasti..." ha concluso.



Nella quinta stagione di Rick & Morty ci sarà anche un crossover con lo Studio Ghibli, più precisamente con Il mio vicino Totoro di Hayao Miyazaki.