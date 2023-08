Rick & Morty, arriva la settima stagione: Adult Swim annuncia la data d'uscita!

Rick e Morty è, senza alcun dubbio, una delle serie animate di maggior successo degli ultimi 10 anni. Le avventure del duo nonno - nipote più famoso del mondo della tv ritorneranno su Netflix con l'obiettivo di far divertire ed appassionare milioni di spettatori.

Dopo che lo sceneggiatore di Rick e Morty Jeff Loveness ha lavorato con la Marvel alla scrittura di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, pare che l'attenzione sia nuovamente tornata sulla serie creata da Justin Roiland. La settima stagione sarà la prima che non vedrà coinvolto nella realizzazione il suo creatore dopo le accuse di violenze domestiche che l'hanno visto sotto accusa negli ultimi anni. Gli episodi, secondo quanto annunciato, arriveranno negli USA su Adult Swim dal 15 ottobre.

Ad annunciare la cosa è stato il presidente di Adult Swim che ha sempre mostrato molto interesse per quello che, da anni, è il loro progetto di punta. Rick e Morty, si è creata, nel corso degli anni, una fanbase di fedelissimi che aspettano spasmodicamente aggiornamenti sulla messa in onda delle stagione. In Italia la serie è distribuita da Netflix che, al momento, non ha ancora comunicato una data d'uscita ufficiale di Rick e Morty. Vera sorpresa della nuova stagione sarà scoprire chi doppierà i due protagonisti dopo il licenziamento di Justin Roiland.

Gli autori hanno annunciato la conclusione della scrittura dell'ottava stagione e l'inizio della lavorazione della nona. Nel frattempo, vi consigliamo la nostra recensione della sesta stagione di Rick e Morty. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!