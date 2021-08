Rick e Morty: arriva il trailer dell'episodio finale della stagione 5!

La quinta stagione di Rick e Morty ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti il 20 giugno 2021, e ha già entusiasmato il pubblico. Dopo un incredibile penultimo episodio lo show si è preso un lungo periodo di pausa, e tornerà con il finale di stagione il 5 Settembre. Adult Swim ha appena pubblicato il trailer dell'ultima puntata, vediamolo insieme!

Come sappiamo, il finale speciale, sarà della durata di un'ora e, come vediamo dall'extended promo, seguirà i due protagonisti che si allontaneranno pian piano dopo che Morty creerà non pochi problemi con la portal gun (spara-porte) di Rick.

In verità già negli scorsi episodi abbiamo assistito ad un progressivo allontanamento tra i due personaggi. Infatti, Morty con la sua scelta di frequentare Jessica e Planetina e di andare poi a Boob World al posto di aiutare Rick, ha dato un segnale ben preciso al suo co-protagonista. Per quanto riguarda lui, negli scorsi episodi abbiamo conosciuto un Rick più emotivo e vulnerabile con gli altri membri della famiglia, in un modo che non avevamo mai visto prima.



Lo stesso Rick, nella quinta stagione, ha esplorato il suo passato condiviso con Birdperson, che ci ha svelato alcuni elementi molto importanti e inediti sul vissuto del nostro protagonista. Chissà se avremo altre sorprese nell'ultimo episodio.

Nel frattempo, i fan italiani della serie, si chiedono quando Rick e Morty 5 arriverà su Netflix, dove al momento sono disponibili soltanto le prime quattro stagioni.