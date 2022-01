Rick e Morty, in arrivo le scarpe Puma con la star del basket LaMelo Ball

Aspettando una data d'uscita per la stagione 6 di Rick e Morty, attesa per il 2022, il noto brand Puma lancia un nuovo modello di sneakers dedicato alla serie animata, in collaborazione con la star NBA, LaMelo Ball.

LaMelo Ball, giovane cestista tra le fila della squadra dei Charlotte Hornets, ha partecipato al progetto Rick and Morty x PUMA MB.01, che ha dato vita a delle calzature a dir poco psichedeliche!

Come potete vedere dal tweet riportato a fine articolo, si tratta di un paio di scarpe che di certo si fanno notare, nate dalla collaborazione tra il brand Puma e la serie TV animata di culto, nata dalle geniali menti di Justin Roiland e Dan Harmon e prodotta da AdultSwim.

Le due scarpe hanno colori diversi, un verde acido e un rosa acceso, che rappresentano rispettivamente Rick e Morty. Entrambi i personaggi sono ritratti sul retro della scarpa corrispondente e al posto dei loro occhi, i caratteristici portali, elementi ricorrenti nella serie.

L'annuncio è arrivato oggi, a circa un mese dall'uscita del prodotto: le calzature si potranno acquistare a partire dal 18 febbraio sul sito web del brand di abbigliamento sportivo.

Ma sapevate com'è nato Rick e Morty? Se vi sembra che lo show abbia qualche elemento in comune con il celebre film Ritorno al Futuro, non siete sulla strada sbagliata. Lo show è nato proprio da una parodia della pellicola di Robert Zemeckis scritta da Roiland nel 2006, che molti anni dopo fu adattata da lui e Harmon per dare vita allo show animato che tutti oggi conosciamo.