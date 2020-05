Rick e Morty, ecco alcuni chiarimenti sulla relazione di Summer

Uno dei personaggi che si è evoluto maggiormente nel corso della serie Rick e Morty, è sicuramente Summer e di recente la sua storyline è stata affrontata da Spencer Grammer, l'attrice e produttrice che le da la voce nella versione americana.

Molte notizie sulla sorella di Morty ci giungono dalla serie spin-off di fumetti. Nel trentatreesimo numero intitolato "One Experimental Summer", una versione alternativa di Summer molto particolare tenta di sostituirsi all'originale nel corso della storia.

L'attrice intervistata da Digital Spy, pur ammettendo di non aver letto i fumetti, dice di trovare molto divertente tutto ciò che accade li: "Non ho letto i fumetti, ma è così divertente. "Mi sento come se avessi letto un articolo in cui, per certi versi, Rick è molto ... È come un personaggio pansessuale, sai? Perché sai che potrebbe baciare chiunque".

"Non sappiamo quale sia stato il suo passato, nè tanto meno che tipo di avventure abbia avuto" ha poi continuato. "E per quanto riguarda Summer immagino che la mela non cada mai troppo lontano dall'albero in quella famiglia".

Ha poi aggiunto sorridendo: "Suppongo che quando sei esposto ad un multiverso e ad esperienze planetarie multiple - perché dovresti riferirti ad un genere specifico che è solo sulla Terra, giusto? Sarebbe terribilmente noioso, perchè più impari, più potresti aprirti a nuove particolari esperienze, giusto?".

La quarta stagione sta per volgere al termine a fine maggio, ormai appare sempre più evidente che la serie ha un notevole impatto nell'immaginario collettivo e tutti si domandano quanto potrebbe continuare. I doppiatori hanno di recente ammesso che Rick e Morty ha ancora infinite possibilità da esplorare e per permettere agli showrunner di lavorare con più calma, il produttore ha lanciato la provocazione di pubblicare un solo episodio di Rick e Morty al mese. Cosà accadrà nei prossimi episodi? Non ci resta che attendere.