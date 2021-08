Rick e Morty, clamoroso ritorno di un personaggio nell'anteprima del nuovo episodio

L’anteprima de nuovo episodio di Rick e Morty ha rivelato il ritorno nell'ottavo episodio della quinta stagione di un grande personaggio preferito dai fan. La puntata andrà in onda l'8 agosto su Adult Swim.

La quinta stagione ha raggiunto la sua ultima serie di episodi, e mentre ci sono stati piccoli collegamenti tra ogni nuova avventura tra Rick e il resto della famiglia Smith, non c'è ancora alcuna importante connessione tra questa stagione e alcune delle storie generali che sono arrivate nelle quattro stagioni precedenti.



L'ottavo episodio della quinta stagione di Rick and Morty potrebbe invertire la marcia, la puntata si intitola "Rickternal Friendshine of the Spotless Mort" e non solo il video che trovate qui sopra ha anticipato che avremmo ottenuto il primo episodio solista di Rick della stagione, ma vedremo il grande ritorno di "Phoenixperson".



Birdperson è un vecchio amico di Rick che è stato introdotto per la prima volta nella seconda stagione, dopo una serie di eventi Tammy spara a Birdperson e Rick, credendo che il suo migliore amico sia morto, era determinato a vendicarsi.

Tuttavia, in un teaser i fan hanno scoperto che Tammy ha riportato Birdperson alla federazione dove lo hanno trasformato in Phoenixperson, metà Birdperson e metà cyborg. Nel finale della terza stagione, Rick si è imbattuto in Tammy e in un impeto di rabbia l'ha uccisa.

Poco dopo, ha scoperto che Birdperson, ora Phoenixperson, era ancora vivo e ancora molto innamorato di Tammy. Quindi, quando Phoenixperson ha scoperto che il suo amico l'aveva uccisa, è iniziata una rissa che ha quasi visto la fine di Rick. Per fortuna, Jerry è riuscito a distrarre Phoenixperson indossando una cintura dell'invisibilità e spostando il corpo di Tammy, facendo sembrare che fosse ancora viva.

Phoenixperson si insospettì ma questa breve distrazione era tutto ciò di cui avevano bisogno poiché Beth scoprì che c'era un comodo interruttore nella parte posteriore della testa di Phoenixperson che lo spegneva. Alla fine della serie, Rick ha tenuto il suo corpo a pezzi dietro lo scaffale nel garage. Con un semplice tocco di un interruttore, può essere riportato in vita in modo che Rick possa decidere di rimetterlo insieme una volta che si sarà calmato.

Inoltre il titolo dell'episodio fa chiaramente riferimento a un film sui ricordi, Se mi lasci ti cancello (Eternal Sunshine of the Spotless Mind). Scoprite nuovi dettagli sul prossimo corto anime di Rick e Morty e date anche un'occhiata al trailer competo del nuovo episodio di Rick e Morty.