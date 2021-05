Rick e Morty, il co-creatore Dan Harmon parla del possibile episodio con Kanye West

Kanye West si è rivelato essere il più grande fan di Rick e Morty di sempre e la produzione della serie animata ricambia questa ammirazione a tal punto da offrirgli il suo episodio nella serie. West ha reso noto il suo amore per lo spettacolo due anni fa e i fan stanno ancora aspettando questa collaborazione.

Il co-creatore di Rick e Morty, Dan Harmon, ha rilasciato un’intervista a MSNBC nella quale gli è stato chiesto a che punto fossero i lavori con Kanye West. Sebbene Harmon non è stato chiaro sul se o quando l'episodio potrà essere realizzato, ha raccontato l’incontro di West con l'intero team di sceneggiatori.



"Il tempo lo dirà", ha detto Harmon. "Quando Kanye ha firmato per fare un episodio, lo ha fatto non solo per dare la voce ad un personaggio o fare una canzone. Abbiamo convenuto che doveva essere davvero intrecciato con il franchise di Rick e Morty avere ognuno la propria integrità, senza rovinare alcun dettaglio di quella che sarebbe stata quella storia. Basti dire che il risultato finale sarebbe stato un sacco di musica originale".



Quindi West ha firmato per fare l'episodio, ma il progetto non è stato in grado di decollare dopo quell'incontro iniziale. La chimica c'è sicuramente, ed entrambe le parti vogliono che l'episodio venga realizzato ma probabilmente ci sono alcune cose che devono essere risolte prima che possa accadere qualcosa.



Anche se non c'è una data precisa per un episodio di Rick e Morty con Kanye West, sembra che ci sia abbastanza passione e interesse perché accada un giorno. Ci sono ancora altri 60 episodi della serie che sono già stati ordinati da Adult Swim, quindi c'è ancora tempo e speranza che ciò avvenga.

Date un'occhiata al nuovo trailer della quinta stagione di Rick e Morty e scoprite quando la quinta stagione di Rick e Morty uscirà su Netflix.