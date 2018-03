Rick e Morty compaiono in un video musicale ed interpretano i protagonisti di Pulp Fiction

Per il video musicale della loro ultima hit,, ihanno scelto degli ospiti d'eccezione, ovvero. Lo strampalato duo interpreta, i due protagonisti del celebredi

Molti di voi sicuramente conosceranno Rick e Morty, il celebre cartone di Adult Swim che si avvia verso la sua quarta stagione dopo le apprezzatissime tre precedenti. Recentemente i due protagonisti dello show, lo strampalato scienziato ed il suo imbranato nipotino, sono comparsi in un video musicale dei Run the Jewels, nel quale interpretano i personaggi di Pulp Fiction.

Per il video della canzone Oh Mama, Rick e Morty si sono calati nei panni di Vincent Vega e Jules Winnfield, interpretati nella pellicola di Tarantino dai celebri attori John Travolta e Samuel L. Jackson. Nello specifico, la maggior parte delle scene non sono legate a Pulp Fiction ma sono più contestualizzate nell'universo del cartone, con navicelle spaziali e alieni di ogni tipo. Godetevi questo psichedelico video musicale, perché c'è veramente da divertirsi: soprattutto il finale, occhio alla citazione!