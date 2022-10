Rick e Morty, confermato il corto horror per Halloween!

Lo showrunner della serie Scott Marder ha anticipato l'estensione della Stagione 6 di Rick e Morty - e non è l'unica estensione prevista!. L'animatore inglese Lee Hardcastle ci regalerà un cortometraggio horror, il giorno prima di Halloween.

Una delle serie più amate di sempre, Rick e Morty, torna dopo una lunga attesa in un nuovo episodio su Adult Swim (per noi italiani, su Netflix). Intanto però i fan si chiedono quando sarà possibile vedere la sesta stagione, dato che la data fissata per l'evento era il 5 Settembre di quest'anno, e ormai si è arrivati a (quasi) fine Ottobre: a quanto pare c'è stato un rinvio della sesta stagione di Rick e Morty - vogliono tenerci sulle spine...

Quest'anno, Halloween sarà pieno di sorprese ancora più colmo di horror..."Pigiama party estivo", ecco la descrizione ufficiale per il cortometraggio di Halloween, targato Rick e Morty: "Un ospite inatteso porta un po' di brio a un pigiama party estivo nel corto horror di Lee Hardcastle, cineasta di Claymation".

Non è la prima volta che Hardcastle lavora ad un corto horror: Rick and Morty go to the movies (2017), Minion Ways to Die e Frozen Blood Test (2015) - solo alcuni dei numerosi titoli dell'animatore. Il prossimo episodio di Rick e Morty sarà disponibile su Adult Swim il 20 Novembre.