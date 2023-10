Rick & Morty, crollo per la stagione 7: rivelato il punteggio Rotten Tomatoes

La prima puntata di questa settima stagione ha svelato al mondo le nuove voci di Rick and Morty, dopo l'allentamento del co-creatore e doppiatore storico Justin Roiland. I fan avevano espresso il loro entusiasmo e l'approvazione delle nuove voci, ma a quanto pare la serie ha subito un drastico calo di consenso critico, secondo Rotten Tomatoes.

La Stagione 7 di Rick and Morty ha esordito con un punteggio del 57% da parte della critica, considerando le sole sette recensioni inserite sul sito, e del 40% per quanto riguarda il pubblico, nonostante sui social i fan avessero espresso approvazione per le nuove voci di Rick e Morty.

Questo dato si riferisce ai primi due episodi della nuova stagione, quindi il punteggio potrebbe cambiare nelle prossime settimane quando saranno disponibili altri episodi. Ma per ora sembra che il pubblico e la critica di Rotten Tomatoes non credano che la stagione 7 di Rick and Morty sia partita con il piede giusto.

La produzione di Rick and Morty ha fatto dei grandi cambiamenti dietro le quinte per la nuova stagione, con l'allontanamento del co-creatore della serie e doppiatore dei due protagonisti, Justin Roiland, quindi tutti gli occhi erano puntati sulla prima puntata della stagione 7 per vedere come si sarebbe evoluta la situazione.

Roiland è stato messo alla porta da Adult Swim a causa delle accuse per violenza domestica, poi archiviate per mancanza di prove sufficienti. Tuttavia, in seguito il co-creatore dello show è stato accusato di adescamento e molestie da altre ragazze (alcune anche minorenni all'epoca dei fatti) e donne.

Quest'anno la stagione non avrà pause tra gli episodi, quindi i fan potranno godersi questa Stagione 7 nella sua interezza e senza interruzioni. Rick and Morty ha anche annunciato che i nuovi doppiatori di Rick Sanchez e Morty Smith sono rispettivamente Ian Cardoni e Harry Belden, e i fan hanno potuto vedere il primo episodio con le loro nuove interpretazioni.

"Rick e Morty sono tornati e sembrano più simili a loro stessi che mai! È la settima stagione e le possibilità sono infinite: cosa succede a Jerry? L'estate malvagia? E torneranno mai al liceo?! Forse no! Ma scopriamolo! Probabilmente c'è meno pipì della scorsa stagione. Rick e Morty, 100 anni! O almeno fino alla stagione 10!".

La Stagione 7 di Rick and Morty arriverà in Italia prossimamente su Netflix.