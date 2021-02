Rick e Morty, dall'autore Dan Harmon arriverà una serie animata sull'Antica Grecia!

Da uno dei creatori della popolare serie animata di Adult Swim Rick e Morty, Dan Harmon, arriva un nuovo prodotto d'animazione ambientato nell'Antica Grecia.

Dan Harmon estende la sua collaborazione con Fox, ora sotto il marchio Fox Entertainment, per creare quello che si preannuncia essere un altro grande successo d'animazione.

Secondo quanto riportato anche da Variety, il geniale co-creatore di Rick e Morty starebbe lavorando a una serie animata sull'Antica Grecia che come protagonisti Dei, umani e mostri. Questi, si legge nella descrizione "cercheranno di mandare avanti una delle prime città del mondo senza ammazzarsi a vicenda".

"Solo Dan Harmon poteva trasformare la mitologia dell'antica civiltà greca in una brillante cronaca sull'odierno mondo della politica, delle celebrità e della cultura pop" ha affermato Michael Thorn, President of Entertainment di Fox Entertainment "Questo progetto è una commedia familiare incredibilmente irriverente raccontata da uno dei narratori con più grande inventiva. Siamo orgogliosi di collaborare con Dan per questa serie che andrà a rafforzare la nostra presa sullo spazio dedicato all'animazione nella costruzione di Fox Entertainment e segna un primo importante passo essendo la prima scripted property completamente nostra".

Con la produzione già attivamente alla ricerca dei possibili doppiatori, la serie potrebbe debuttare sul network americano già nel 2022.