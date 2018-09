Rick e Morty diventa un anime grazie ad un fan su YouTube

Le persone che non guardano gli anime potrebbe stupirsi per quanto possano essere belle le sigle di apertura di ogni spettacolo. Anche una serie TV come Rick e Morty può diventare ancora più stravagante con un remake in stile anime.

Un fan di nome "MALEC", ha creato e poi caricato su YouTube una sigla alternativa per la famosa serie animata "remixando" anche la canzone al suo interno.

Rick e Morty ha conquistato una straordinaria notorietà dalla fine della terza stagione e ha persino vinto un Emmy per il suo episodio di "Pickle Rick". La serie è stata rinnovata per altri settanta episodi da Cartoon Network e il co-creatore Justin Roiland ha condiviso in una recente intervista le sue emozioni sul futuro dello show:"Siamo super eccitati. Per la prima volta in assoluto sappiamo cosa ci riserverà il futuro e vogliamo creare episodi sempre più folli, ma desideriamo anche provare a girarli più velocemente. Non faremo più lunghe pause tante odiate dai fan, ma pianificheremo le ferie e manterremo la macchina in funzione, sarà davvero fantastico."

Non esiste una data di rilascio concreta per la quarta stagione di Rick e Morty. Non ci resta che aspettare nuove notizie e intanto farci un panino con la salsa Szechuan.