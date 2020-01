Rick e Morty entrano nell'universo Marvel: la portal-gun colpisce ancora!

E se vi dicessimo che stavolta persino Rick è stato colto alla sprovvista? Che la sua portal-gun lo ha portato, ancora una volta, dove nessuno si era mai spinto prima? Tenetevi forte, perché Rick e Morty sono ufficialmente nell'universo Marvel e, con i rimanenti 65 episodi già confermati, le loro avventure potrebbero essere solo all'inizio!

La conferma del crossover arriva direttamente dalle pagine di Dawn of X: Marauders #6, la nuova serializzazione degli X-Men che punta a dare un nuovo inizio alla saga del Professor Xavier. Proprio nel numero di questa settimana, sfogliando le pagine, scopriamo che Rick e Morty è un popolarissimo show televisivo, seguito da milioni di persone, mutanti e non, in tutto il globo.

Attenzione! Di seguito troverete alcuni spoiler su Dawn of X: chiedete al vostro Mr Miguardi di continuare per voi!

Il sesto volume di Marauders chiude il primo arco narrativo della serializzazione e mantiene il focus su Katherine e la sua flotta di navi pirata: i Marauders resisteranno strenuamente all'imboscata di Donald Pierce, nemico giurato dei cyborg mutanti, per poi scoprire che l'agguato era solo un tassello dell'intricato piano di Sebastian Shaw per assassinare Kitty.

In seguito X-Cutioner colpirà Pyro con la sua arma, la quale inietterà all'interno del ragazzo la microspia Yellowjacket: nelle ultime pagine la spia presenterà un rapporto e qui, finalmente, Rick e Morty faranno la loro apparizione.

"Pyro si è scolato un paio di Long Island ice tea e adesso è nella sala cinema dello yatch a guardare Rick e Morty"

Durante le loro avventure nonno e nipote avevano più volte deriso la major dei supereroi, come si comporteranno adesso? Speriamo solo che non finiscano per diventare delle principesse Disney

Intanto, i lavori per Rick e Morty continuano e sembra siano così impegnativi che il produttore Dan Harmon abbia dovuto abbandonare altri progetti per dedicarsi unicamente alla serie e, a proposito di crossover, avete già assaggiato le loro Pringles multidimensionali?