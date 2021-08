Rick e Morty, l'ultimo episodio della quinta stagione conferma la morte di un personaggio

L'ottavo episodio di Rick e Morty ha effettivamente confermato una morte importante che probabilmente ha scosso tutti i fan della serie tv di Adult Swim.

L'ultimo episodio, intitolato "Rickturnal Friendshine of the Spotless Mort", ha dato il più grande scossone al canone generale della serie e ha cambiato le cose in modo enorme in quanto non solo abbiamo fatto uno dei tuffi più profondi nel passato di Rick, ma abbiamo scoperto anche importanti rivelazioni su quest’ultimo.



L'episodio vede Rick immergersi nella mente di Birdperson per recuperarlo e riportarlo in vita dopo aver rimesso insieme il suo corpo, e attraverso i suoi ricordi Rick incontra una versione di se stesso più giovane. Questi due Rick presto uniscono le forze e il "nostro" Rick gli parla di Morty, ed è qui che arrivano le grandi notizie. Il Rick più giovane dice: “Vivi con una versione di nostra figlia morta.”

Quindi la vera Beth di Rick non è quella che incontriamo nella serie, né Space Beth, ma una Beth che è morta nel suo passato. La versione più giovane di Rick alla fine si trasformerà nell'attuale Rick, quindi è un'ulteriore conferma che non solo è successo qualcosa a Diane, ma sembra che qualcosa sia successo anche a Beth in passato.

Per quanto riguarda ciò che significa tutto ciò per il resto della serie, ci vorrà un po' di tempo prima di scoprire cosa accadrà in quanto il finale di Rick e Morty tornerà questo autunno con un episodio da un'ora. Tuttavia, questo episodio ha confermato una teorie dei fan di Rick e Morty proprio su Beth, cosa ne pensate di questa rivelazione? Fatecelo sapere nei commenti!