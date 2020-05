Rick e Morty, l'esilarante parodia di Guardiani della Galassia vol 2 nell'ultimo episodio

Sebbene nell'ultimo episodio di Rick e Morty sia mancata la classica componente sci-fi, "Childrick of Mort" si è rivelata una puntata davvero spassosa, soprattutto per i continui rimandi a Guardiani della Galassia Volume 2.

L'episodio è incentrato sul senso di genitorialità e con l'intera famiglia Smith coinvolta per un insolito campeggio, segna un gradito cambio di ritmo dopo una serie di puntate a volte molto simili tra loro. Beth continua a cercare in un modo o nell'altro l'approvazione di Rick, rimandando a quella ricerca della figura paterna che Star-Lord ha compiuto nel secondo film della saga Marvel.

A riguardo tempo fa era intervenuto proprio Kurt Russell rivelando che il regista James Gunn voleva esplorare questo genere di relazione sin dai primi momenti di Guardiani della Galassia : "Comprendo che molto del comportamento di Peter Quill, ha senso quando pensi ad alcune delle sue esperienze", ha detto Russell durante una conferenza stampa. "Ho adorato davvero tanto l'opportunità di poter interpretare Ego the Living Planet".

Russell ha parlato anche del l'effetto positivo che il suo ruolo potrebbe avere sulle persone al di fuori del film. La relazione tra Peter e suo padre è qualcosa che molte persone affrontano nel mondo reale ogni singolo giorno.

"Suppongo che parte della mia empatia derivi dal fatto che nella mia vita ho visto tantissimi bambini il cui padre non c'era", ha detto Russell. "Talvolta accadono cose orribili e i bambini si domandano come siano i loro genitori. Non è mai semplice, e così come fanno gli esseri umani, nel film hanno creato una persona immaginaria a cui affidarsi. L'idea di avere finalmente la possibilità di incontrare quella figura tanto desiderata ti dà la la forza di affrontare la realtà."

Per quanto possa sembrare sopra le righe il rapporto tra Star Lord e suo padre, in questo episodio di Rick e Morty è stato fatto un ottimo lavoro tentando proprio di evidenziare quanto possano essere disordinate le dinamiche dei genitori e dei figli. Sia Beth che Jerry hanno dovuto affrontare le loro inadeguatezze, poiché la prima continua a ricercare l'approvazione di Rick, mentre l'altro cerca di non sembrare un perdente agli occhi dei suoi figli.

Per la conclusione della quarta stagione manca un solo episodio. Siamo tutti in trepida attesa. Intanto se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere le nostre impressioni sulla prima parte di Rick e Morty 4.