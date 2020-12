Rick e Morty, guardate l'incredibile fanart di Pickle Rick con il Guanto dell'Infinito

Una nuova splendida fanart dedicata a Rick e Morty ci mostra una versione inedita di Pickle Rick con il Guanto dell'Infinito dall'Universo Marvel, così come una serie di altri equipaggiamenti dei Vendicatori e dei Guardiani della Galassia!

La pagina Instagram Rick And Morty For Life ha condiviso questa fanart crossover che potete trovare in calce alla notizia e che immagina come sarebbe il personaggio di Adult Swim se ricevesse il potere del Guanto dell’Infinito.



Sorprendentemente, Rick e Morty esistono nel Marvel Universe, introdotti grazie ad un recente fumetto di X-Men Dawn of X: Marauders #6 e considerando che hanno la capacità di spostarsi su realtà alternative ogni volta che ne hanno voglia, sicuramente non saremmo sorpresi di vedere un giorno lo scienziato pazzo e suo nipote che visitano il mondo di Spider-Man e company.



Il Marvel Cinematic Universe si è notevolmente ampliato durante il recente Disney Investor Day, con la società che ha annunciato una serie di nuovi programmi televisivi e film che arriveranno nei prossimi anni e ha svelato il trailer di WandaVision con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany e Loki con Tom Hiddleston.



Il regista del corto anime di Rick e Morty sta progettando un sequel, ma intanto che cosa ne pensate di questo incredibile crossover immaginato dai fan? Fatecelo sapere nei commenti!