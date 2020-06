Rick e Morty e Il Gladiatore: il crossover che non sospettavamo, ma che scatena l'inferno

Il nuovo promo di Rick e Morty è ben più di un'anteprima: è un vero e proprio crossover tra cult del piccolo e grande schermo, in cui il rapporto tra nonno e nipote viene completamente stravolto: è in arrivo qualcosa di grosso per Rick e Morty 5?.

Dopo aver catapultato Rick e Morty nell'universo di Star Wars e aver visto Rick e Morty persino nello spazio sconfinato dei Guardiani della Galassia, Dan Harmon e il suo team di sceneggiatori torna nuovamente all'attacco con uno speciale corto: non sappiamo voi, ma non non riusciamo a smettere di guardarlo!

Stavolta gli animatori di Adult Swim si sono ispirati nientemeno che al Gladiatore di Russel Crowe, vincitore di ben quattro premi Oscar... Ma tutti quei mostri mutanti c'erano già nella pellicola di Ridley Scott?

Altro elemento fuori dal coro, ma decisamente intrigante, è il capovolgimento dei ruoli di nonno e nipote ed infatti non è più Rick a mettere in pericolo Morty con avventure e tecnologia indicibili, ma è il giovane assistente che, nei panni dell'Imperatore, punta il pollice verso il basso ed emette la sentenza di morte per il folle scienziato.

Solitamente questi promo non sono direttamente collegati alla trama, ma dopo lo sconvolgente finale di Rick e Morty 4 grosse novità potrebbero essere all'orizzonte e non è detto che proprio questo promo non dia preziose anticipazioni su quello che vedremo nei prossimi episodi.