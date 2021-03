Rick & Morty invadono Animal Crossing in un video ufficiale: guardate il folle risultato!

Adult Swim non perde mai l'occasione per pubblicare sul proprio canale YouTube qualche sperimentale video animato di Rick & Morty, e questa volta al centro del nuovo promo ufficiale troviamo un bizzarro crossover con Animal Crossing, la popolarissima serie di videogiochi targata Nintendo.

Realizzato dal Daisy Studio, il filmato trasporta Rick e Morty all'interno del coloratissimo mondo di Animal Crossing con uno stile di animazione molto particolare, ovviamente ispirato al look stilizzato del franchise. Potete vedere il promo all'interno della notizia.

Nel frattempo i creatori Justin Roiland e Dan Harmon proseguono i lavori sulla stagione 5 che dall'anno scorso ovviamente vengono svolti in gran parte a distanza. Inoltre, dopo la quarta stagione composta da 10 episodi e disponibile su Netflix, gli autori hanno anche fatto sapere di essere già al lavoro sulle stagioni successive. Proprio di recente, lo sceneggiatore Alex Rubens ha rivelato di essere al lavoro su Rick and Morty 7.

Al momento la data di uscita delle nuove puntate non è ancora stata rivelata, ma visto che i lavori proseguono come previsto nonostante la pandemia, siamo sicuri che nei prossimi mesi arriveranno delle importanti novità. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Rick and Morty 4.



Che ve ne pare di questo nuovo crossover? Fatecelo sapere nei commenti.