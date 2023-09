Rick & Morty diventa live-action nella fan-art con Tom Holland e Robert Downey Jr

Rick e Morty 7 sara diviso in due parti? La serie Adult Swim è popolarissima tra i fan dell’animazione, e alcuni utenti hanno pubblicato dei divertenti fotomontaggi che immaginano una versione live action del prodotto animato.

L’utente 5kw1dd ha pubblicato sul social network Reddit una serie di fotomontaggi realizzati da ChatGPT che ritraggono attori famosi nei panni dei protagonisti di Rick e Morty. Le foto mostrano Robert Downey Jr, fresco di successo in Oppenheimer, nei panni di Rick Sanchez. Tom holland come Morty, Emma stone è Summer Smith, Elizabeth Banks interprete di Beth, Ed Helms come Gerry e Idris Elba è Birdperson.

L’utenza si è mostrata molto divertita dall’idea, e molti redditors hanno anche espresso le loro preferenze per un’ipotetico casting in un eventuale live action. “La scelta di RDJ e Tom Holland come protagonisti è la più brillante o la più orribile che mi venga in mente” ha scritto un utente, “Capisco che il casting sia stato fatto da Chat Gpt, ma credo che Sarah Chalke e Chris Parnell possano interpretare perfettamente i loro personaggi.”, “Se facessero un episodio di 30 minuti e lo mettessero su Prime, pagherei. Pagherei i 14,99 dollari. Penso che siano entrambi attori fenomenali e che farebbero furore” ha scritto un altro utente.

Non sappiamo se effettivamente una versione live action della serie prenderà vita, ma quello che sappiamo è che HBO ha annunciato un adattamento anime di Rick and Morty. E a voi piacerebbe un adattamento live action della serie? Fatecelo sapere nei commenti.