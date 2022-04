Rick e Morty: una maratona dell'ultima stagione su Adult Swim anticiperà l'arrivo della 6

Mentre tutti attendono l'arrivo di Rick e Morty 6, previsto per il 2022, Adult Swim ha deciso di fare una maratona dell'ultima season. L'evento sarà mercoledì 4 Maggio, e porterà sui nostri schermi sei episodi della quinta stagione.

Rick And Morty è stato presentato per la prima volta nel 2013 su Cartoon Network, e ha ottenuto ben cinquantuno episodi fino ad oggi. Con l'ultima stagione della serie, la famiglia Smith si è trovata a fare i conti con cose incredibili, come galassie esplosive, una falsa versione di Captain Planet e le macchinazioni di Evil Morty. Ora tutti si chiedono cosa potranno aspettarsi dalla prossima stagione dello show.

Secondo quanto riportato su Twitter, oltre a dare un occhio ad alcuni episodi dell'ultima stagione di Rick e Morty, rivedremo anche altre serie di successo di Adult Swim, tra cui King of the Hill, Bob's Burgers e American Dad.

Si tratta di un evento che i fan statunitensi sicuramente non potranno perdersi. Per quanto riguarda quelli italiani, la maratona è comunque possibile, perché le cinque stagioni dello show sono interamente disponibili su Netflix. E voi, riguarderete tutti gli episodi della quinta stagione prima dell'arrivo della prossima? Fatecelo sapere nei commenti!

Intanto vi lasciamo con alcuni aggiornamenti su Rick e Morty 6!