Rick & Morty, nuove accuse di molestie contro Justin Roiland: messaggi con giovani fan

Le accuse verso Justin Roiland mosse in un primo momento dalla sua ex-compagna erano state archiviate qualche mese fa dal giudice, ma adesso ne sono spuntate altre che arrivano da ben undici donne e altre persone non-binarie che hanno puntato il dito contro l'ex-doppiatore di Rick e Morty. Le molestie sarebbero avvenute tramite messaggi espliciti.

Nove degli intervistati sostengono che Roiland avrebbe spostato le loro conversazioni su argomenti sessuali, e tre hanno dichiarato di avere avuto 16 anni quando hanno iniziato la corrispondenza. Oltre a rilasciare interviste, le 11 fonti dell'articolo hanno fornito a NBC News foto, video, post sui social media, e-mail e ricevute che indicano il loro coinvolgimento con Roiland.

Nel frattempo, Roiland è stato allontanato da Adult Swim che ha recentemente annunciato l'uscita di Rick and Morty 7.

Queste nuove accuse sono separate dalle accuse contro Roiland che sono state ritirate all'inizio di quest'anno e che riguardavano le aggressioni e la falsa detenzione avanzate da una persona che usciva con Roiland nel gennaio 2020 al momento del presunto incidente.

Tra le accuse c'è un episodio di sesso orale forzato con una donna di 20 anni. La donna ha affermato che, dopo uno scambio di messaggi su Tinder nel marzo 2019, Roiland le ha offerto due bevande alcoliche nonostante lei gli avesse già detto di essere minorenne, prima di chiederle di praticargli del sesso orale. Quando la donna ha detto di no, Roiland le ha spinto la testa verso l'inguine e lei ha smesso di opporre resistenza. La donna afferma di aver raccontato gli eventi a un amico al telefono subito dopo, cosa che NBC News ha verificato con l'amico.

I messaggi di testo di quattro mesi dopo sembrano descrivere la donna che affronta Roiland, dicendo che l'incontro sessuale non è stato "gestito da [Roiland] nel modo migliore" e che "non tutto era bianco o nero, ma il consenso verbale era [molto] importante". La risposta di Roiland è stata: "Cazzo, sì, non l'ho fatto? Mi dispiace davvero! Cazzo. Non è per niente bello - Gesù. Non sono assolutamente io... Non ho letteralmente ottenuto il consenso?".

Un'altra donna ha descritto una corrispondenza con Roiland iniziata nel maggio 2016, quando lei aveva 19 anni e Roiland ne aveva 36. Roiland iniziò a mandarle messaggi sulle sue opere d'arte. I due hanno continuato a conversare nel tempo, finendo per scambiarsi i numeri di telefono e, nel marzo 2017, Roiland si è offerto di pagarle il viaggio a Los Angeles per fargli visita. Lei ha accettato, anche se suo padre ha richiesto che Roiland parlasse con lui su FaceTime prima. Dopo la telefonata, Roiland ha scritto alla donna che capiva la preoccupazione dei suoi genitori e le ha detto: "Mi assicurerò al 100% che non ti accada nulla di male".