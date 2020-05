Rick & Morty, nel nuovo trailer si combatte con un Dio

Il penultimo episodio della quarta stagione di Rick e Morty ha mantenuto gli standard elevati della serie che, si avvia verso un'attesissima conclusione. In questa puntata Rick ha dovuto affrontare una divinità in un esilarante combattimento.

"Childrick of Mort" sembrava essere un episodio più umile e meno pretenzioso del previsto ma, ha recuperato alla grande coinvolgendoci nelle solite avventure fantascientifiche sopra le righe, per cui la serie animata è diventata famosa.

Nel corso della puntata abbiamo assistito ad una svolta piuttosto selvaggia, poiché Rick non solo ha fatto sesso con un pianeta vivente, ma ha deciso addirittura di combattere con Zeus per mantenere il diritto di allevare i figli nati da questa fugace relazione.

Quando Rick sembrava ormai essere stato messo alle strette nella violenta battaglia con Zeus, viene salvato all'ultimo momento da Morty e Summer. I due ragazzini avevano "preso il controllo" di una nave e l'avevano fatta passare proprio attraverso il cranio di Zeus.

Il corpo esanime del gigante insanguinato, precipita sul suolo. Rick e tutta la famiglia abbandonano il pianeta ormai visibilmente compromesso rispetto al loro arrivo. L'ultimo episodio della quarta stagione sta per arrivare. Cosa ci aspetta? Le uniche informazioni che abbiamo finora ci giungono dalla preview. Pare che i protagonisti di Rick e Morty saranno in grado di rendersi invisibili servendosi di una particolare cintura. Noi non vediamo l'ora di scoprire cosa accadrà e voi? Fatecelo sapere nei commenti.