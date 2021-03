Rick & Morty: il nuovo trailer svela finalmente la data di uscita dei nuovi episodi!

Finalmente l'attesa per la quinta stagione di Rick and Morty è giunta al termine: il nuovo trailer, che come al solito trovate all'interno dell'articolo, ha rivelato infatti la data di uscita dei nuovi episodi dell'acclamata serie tv animata.

La serie negli Stati Uniti tornerà in anteprima su Adult Swim a partire dal 20 giugno prossimo: Adult Swim ha pubblicato il trailer della prossima stagione, che continuerà a seguire le avventure intergalattiche del più famoso scienziato sociopatico del piccolo schermo e del suo timido nipote.

La serie è stata creata da Dan Harmon (Community) e da Justin Roiland, che figurano anche come produttori esecutivi. La quarta stagione di Rick and Morty si è conclusa a maggio 2020, e in un'intervista di ottobre scorso Harmon ha tranquillizzato i fan specificando che che il lavoro sulla stagione 5 non è stato influenzato negativamente dalla pandemia di coronavirus.

"Siamo stati più puntuali e precisi di quanto non siamo mai stati prima", aveva commentato Harmon lo scorso anno. "In un certo senso siamo stati costretti a concentrarci di più. E' stato come gestire una colonia d'api da remoto, quindi il miele è stato prodotto in modo più coerente. Per noi il lavoro da casa ha funzionato."

Per anticipazioni sulla trama, aspettatevi passaggi focosi: "C'è un episodio della quinta stagione in cui Morty ha una relazione con un altro personaggio femminile che non è Jessica. È solo una piccola storia fantastica e l'ha scritta il mio amico e collaboratore di lunga data Rob Schrab."

Nel frattempo, sono già cominciati i lavori sulla stagione 7 di Rick & Morty.