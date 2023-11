Rick & Morty, perchè l'episodio 'Rickmurai Jack' ha cambiato la serie per sempre?

La forza di Rick & Morty, fin dal primo secondo, è sempre stato il rapporto quasi totalmente privo di empatia tra lo scienziato e suo nipote. Se più volte in maniera mal celata, Rick ha fatto capire di tenerci a Morty, solo un episodio ha totalmente cambiato e rivoluzionato la prospettiva del personaggio.

Le prime stagioni di Rick & Morty lasciano il background del nonno scienziato immerso nel mistero. Di Morty sappiamo quasi tutto mentre Rick, per buona parte della serie è avvolto nel mistero. Quali sono le sue motivazioni? Cosa lo spinge a fare quello che fa? Nonostante non venga mai apertamente rivelato vengono montati dei piccoli tasselli che danno, di volta in volta, un indizio maggiore sul personaggio e sulla sua storia. Mentre i due doppiatori di Rick e Morty hanno rotto definitivamente il silenzio, è stato svelato quale episodio ha cambiato totalmente la storia della serie.

Stiamo parlando di Rickmurai Jack, finale della quinta stagione che risulta essere cruciale nel raccontare il passato del nonno più folle della tv e come, ovviamente, ciò che fa sia spinto da qualcosa. Dopo l'episodio, Rick diventa molto più empatico e sembra capire maggiormente il concetto di famiglia. Scoprire l'umanità di Rick ha spinto il pubblico a creare un legame ancor più forte con lui e ad aspettare che venisse, di volta in volta, raccontato qualcosa di nuovo e più profondo su di lui.

Se vi va di scoprire qualcosa di più vi consigliamo la nostra recensione della sesta stagione di Rick & Morty. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!