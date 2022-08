Rick e Morty: il nuovo poster nasconde alcuni indizi segreti!

Rick e Morty 6 debutterà presto su Adult Swim, e nell'attesa è stato svelato un primo inquietante poster che troverete in fondo all'articolo.

Nel corso del panel della serie che si è tenuto durante l'Adult Swim Festival a Philadelphia questo fine settimana, alcuni fortunati fan presenti non solo hanno potuto vedere il primo episodio della nuova stagione, ma hanno anche ricevuto il poster in questione, che si collega al misterioso sito Web "Wormageddon" lanciato per la nuova stagione.

Sicuramente tutti questi indizi incuriosiscono gli spettatori che non hanno ancora visto il primo episodio della nuova stagione, anche perché il finale dello scorso capitolo ha sicuramente fatto presagire un cambiamento radicale per il futuro dello show. "È la sesta stagione e Rick e Morty sono tornati! Riprenderemo da dove li abbiamo lasciati, ma in una condizione peggiore e più sfortunata. Riusciranno a riprendersi e tornare per altre avventure?" ha scritto Adult Swim in riferimento alla nuova season.

Cosa ne pensate del nuovo poster di Rick e Morty? Quali indizi pensate che nasconda? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi lasciamo con un fan teaser di Rick e Morty creato in occasione dell'arrivo della sesta stagione! E se volete fare un rewatch nessun problema: le prime cinque stagioni sono disponibili su Netflix.