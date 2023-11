Rick & Morty, le prime anticipazioni dalle stagioni 8 e 9: cosa cambierà?

Questa settima stagione di Rick and Morty ha dovuto affrontare parecchie problematiche prima di compiere il suo esordio su Adult Swim. Prima di tutto c'è stata la tegola dell'allontanamento di Justin Roiland, poi il problema dei nuovi doppiatori. Dan Harmon ha però annunciato altri cambiamenti in arrivo per quanto riguarda le prossime due stagioni.

Con il prosieguo di Rick and Morty con le sue prossime stagioni, la serie subirà ulteriori cambiamenti: Dan Harmon ha infatti anticipato che il team creativo troverà un nuovo ritmo grazie al suo rinnovato impegno.

Parlando con The Verge delle stagioni 8 e 9, attualmente in fase di sviluppo, Harmon ha rivelato che si tratterà di un "processo graduale per cercare di ritrovare il ritmo e la brillantezza di un tempo", quando gli è stato chiesto se le stagioni 8 e 9 continueranno a essere così diverse come la stagione 7.

"La stagione 7 rappresenta solo un altro mattone in quella strada, e la stagione 8, che è già stata scritta, quando uscirà, penso che lo sarà ancora di più", ha dichiarato Harmon quando gli è stato chiesto se la stagione 8 di Rick and Morty continuerà a condividere o meno i cambiamenti che si sono visti nello stile di scrittura della stagione 7. "Sarà come un ritorno alla forma e una specie di sensazione di 'siamo tornati, baby', e speriamo che la stagione 9 non solo sia così, ma ancora di più, perché è stato un processo graduale per cercare di ritrovare il ritmo e la brillantezza di un tempo".

Nel frattempo, nell'ultimo episodio è stata rivelata la ragione per cui Rick tratta Summer come sua pari.

Parlando del successo della stagione 7 di Rick and Morty in questo senso, lo showrunner Marder ha dichiarato: "Sento che molto del successo che abbiamo avuto con tutto questo è dovuto al fatto di avere uno staff che diventa sempre più solido ad ogni stagione. Sono così ben addentro alla continuità per la quale ci stiamo impegnando, e sono tutti fan così accaniti che questa gioia continua ad alimentare le nuove stagioni e i nuovi episodi".

Attualmente mancano solo tre episodi alla conclusione della settima stagione della serie; il prossimo 3 dicembre andrà in onda l'ottavo episodio Rise of the Numbericons: The Movie.