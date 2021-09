Rick e Morty: lo showrunner parla del finale di puntata più straziante della stagione 5

Negli Stati Uniti la quinta stagione di Rick e Morty è già edita. Trasmessa a partire dal 20 Giugno, si è conclusa con gli ultimi due episodi il 5 Settembre, con un finale che rivela un tragico retroscena su Rick. Nel corso di un podcast lo showrunner Scott Marder ha raccontato qual è stata secondo lui la puntata con il finale più "heartbreaking".

Si tratta del terzo episodio della quinta stagione. In questa puntata Planetina, personaggio ispirato a Capitan Planet, mette fine alla pioggia acida che sta colpendo Rick e Morty. Inutile dire che il giovane è subito interessato a lei. I due si incontrano nuovamente quando Morty la salva da quattro ragazzi che la sfruttavano per guadagnare denaro evocandola tramite quattro anelli elementali del potere. Morty riesce ad ucciderli e liberare Planetina, con la quale rafforza la sua relazione attraverso un viaggio. I due, infatti, devono scappare poiché Beth, madre di Morty, gli proibisce di vedere la sua ragazza. Tuttavia la loro relazione durerà ancora per poco. Nel corso del viaggio, infatti, Planetina trova una miniera di carbone e decide di distruggerla, gesto che porterà alla morte di tutti coloro che si trovano al suo interno. Ovviamente Morty non condivide questa condotta, e decide di lasciarla.

Il momento più emozionante secondo Marder arriva proprio in questo momento. Morty, infatti, triste per l'epilogo della sua relazione, abbraccia in lacrime la madre, Beth, che lo consola con affetto. La donna gli dice di comprendere il suo dolore.

"È finita con il cuore spezzato, ma è stata una grande vittoria per [Morty] in quell'episodio, arrivare a tanto con qualcuno... " ha dichiarato Scott Marder. "Era importante per noi vivere davvero quella situazione alla fine perché avremmo potuto facilmente rendere più debole quel momento facendoci alla fine dei conti una risata, ma è stato bello invece guardare [Morty] cadere tra le braccia di sua madre e piangere".

E' probabile che, in futuro, rivedremo il personaggio doppiato da Allison Brie, Planetina, nel franchise di Adult Swim. Intanto i fan italiani attendono l'arrivo di Rick e Morty 5 su Netflix!