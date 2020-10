Rick e Morty: ecco quando potrebbe finire secondo una teoria

Dopo l'uscita della quarta stagione e di un corto anime, la produzione della quinta stagione di Rick and Morty procede più velocemente di quanto i fan sperassero. Secondo lo showrunner Dan Harmon, "Siamo più puntuali di quanto non lo siamo mai stati".

Questo fa ben sperare per l'immediato futuro dello show, ma molti si domandano cosa succederà in futuro. Nel 2018, Adult Swim ha ordinato altri settanta episodi di Rick and Morty. Da allora ne sono andati in onda dieci, il che significa che ne dovremmo aspettare almeno altri sessanta. Supponendo che le stagioni future continuino a durare dieci episodi ciascuna, ciò porterebbe Rick and Morty fino alla decima stagione.



Questo non significa necessariamente che lo spettacolo si concluderà. Dopotutto, Rick and Morty è lo spettacolo più popolare di Adult Swim e i rivali animati su Fox sono durati molto più a lungo, inclusi I Simpson, I Griffin e altri.



Ma c'è una teoria dei fan sorprendentemente convincente su Reddit che afferma che lo show potrebbero effettivamente finire molto prima di quanto pensiamo.

L'episodio sei della quarta stagione intitolato Never Ricking Morty è fonte di confusione, ma essenzialmente, l'intero episodio è ambientato su uno "treno delle storie", che funge da dispositivo narrativo letterale. Ogni singola carrozza è piena di persone che raccontano storie su Rick, che all'inizio è intrappolato lì con loro. Alla fine, Rick se ne accorge e fa esplodere un barile di Continuity per scappare e viaggiare ovunque sul treno.



Dopo aver interrotto la "continuità", Rick scopre una mappa del treno che è in realtà una rappresentazione diretta di qualcosa noto come Story Circle. Creato dallo showrunner Dan Harmon, questo dispositivo narrativo è una variazione ispirata al libro Il Viaggio dell'eroe di Joseph Campbell e, per la maggior parte, ogni episodio di Rick e Morty segue la sua struttura.

Ma solitamente lo Story Circle di Dan Harmon funziona così:



1. Un personaggio si trova in una zona di comfort

2. Ma vuole qualcosa

3. Entra in una situazione sconosciuta

4. Deve adattarsi ad essa

5. Ottiene quello che voleva

6. Paga un prezzo alto per questo

7. Quindi torna alla sua situazione familiare

8. Ma è profondamente cambiato.



Never Ricking Morty finisce comunque per seguire questa struttura in una certa misura. Nell'ultima scena, Rick mostra finalmente a Morty l'amore e l'attenzione che merita, il che ci porta all'ottava fase dello Story Circle di Harmon: il cambiamento.



L’utente di Reddit BojacksHorseman sostiene che questa struttura narrativa non si applica solo ai singoli episodi, ma anche al più ampio arco dello show.

Quando Rick incontra per la prima volta la mappa del treno delle storie, dice che sono nella carrozza quattro, che potrebbe facilmente rappresentare la quarta stagione in cui è ambientato anche questo episodio. Il nonno di Morty poi scherza sul fatto di scendere dal treno alla carrozza otto. Prese alla lettera, ciò significherebbe che Rick e Morty "scenderanno dal treno" e lo show finirà con l’ottava stagione.



Sebbene la maggior parte delle stagioni precedenti sia durata circa dieci episodi ciascuna, non c'è nulla che impedisca al team di Rick and Morty di espandere le stagioni successive per garantire che l'ordine dei 70 episodi sia rispettato prima della fine della stagione otto.

Ma sarebbero aperti all'idea di terminare il proprio show prima di quanto i fan potrebbero desiderare o aspettarsi?



Nonostante l'emergenza legata alla pandemia di Covid19 la produzione della quinta stagione non si è fermata e lo showrunner Dan Harmon ha rivelato di sentirsi in colpa perché gli piace lavorare da casa mentre recentemente è stato diffuso lo schizzo iniziale del corto anime Samurai & Shogun.