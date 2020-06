Rick e Morty, quando potremo vedere la quinta stagione? Scopriamolo insieme

Stanotte è andata in onda negli Stati Uniti l'ultimo episodio della quarta stagione di Rick e Morty e in molti già si domandano quando sarà possibile vedere la quinta.

C'è stata una lunga attesa tra ogni nuova stagione della serie, in particolare l'attesa tra le stagioni 3 e 4 è stata una delle più lunghe di sempre. Ciò però non dovrebbe preoccuparci particolarmente, pare infatti che il network stia decisamente aumentando il suo programma di produzione. Quello che maggiormente ha scioccato i fan nell'ultimo periodo è la provocazione del creatore di Rick e Morty che vorrebbe pubblicare un episodio della serie al mese. Nessuno vorrebbe aspettare tanto per ogni nuovo episodio.

Sfortunatamente non c'è ancora una data di uscita fissata per la stagione 5. L'unica cosa certa è che i lavori su di essa sono già in corso. E di certo non dovrebbe essere l'ultima, Dan Harmon ha addirittura confermato che anche la sesta stagione è già in fase di sviluppo.

Un grosso inconveniente per tutti gli show in questo periodo è stato sicuramente il blocco delle produzioni dovuto alla pandemia di Covid-19. Di recente proprio in riferimento a ciò Sarah Chalke (la voce originale di Beth Smith) ha affermato che il cast stesso non ha ancora letto nulla per la quinta stagione: "Non abbiamo ancora letto nulla sulla quinta stagione, sappiamo che è chiaramente già in produzione, ma noi ancora non abbiamo notizie su quando potremo ritornare in studio per il doppiaggio. Dobbiamo aspettare che le cose si stabilizzino".

Queste affermazioni sono in linea con quelle di Chris Parnell, il quale ha confermato che la nuova stagione è in lavorazione ma che ancora non ci sono notizie per quanto riguarda le registrazioni.

Detto questo, entrambi i membri del cast hanno rivelato i loro sentimenti positivi su come la stagione 5 stia progredendo rispetto alle precedenti.

In attesa di nuove notizie ripercorriamo insieme le nostre impressioni della prima parte di Rick e Morty 4 già pubblicata in italia da Netflix.