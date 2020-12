Rick e Morty, il regista del corto anime sta progettando un sequel

Nella primavera scorsa i fan di Rick and Morty sono rimasti sorpresi quando Adult Swim ha pubblicato un breve cortometraggio anime intitolato Samurai & Shogun. Quel cortometraggio potrebbe avere un sequel adesso, secondo il regista Kaichi Sato.

Questo aggiornamento è arrivato grazie ad una recente intervista fatta da Otaku USA, in cui Sato ha parlato del suo lavoro con Adult Swim.



“Questo progetto non riguardava solo l'adattamento di Rick e Morty allo stile giapponese, ma il mio obiettivo era piuttosto quello di esprimere l'ibrido di animazione giapponese e americana e ho fatto sforzi con lo staff per farlo. All'improvviso ho avuto un lampo, un’idea, che il formato di base di Rick e Morty di coppia di adulti e bambini che intraprende avventure selvagge e radicali fosse vicino a Lone Wolf and Cub e ho pensato che sarebbe stato interessante mescolarli" ha detto Sato.



Sato ha detto che la sua squadra sta attualmente progettando il sequel del cortometraggio anime di Rick e Morty.

"Al momento stiamo progettando un sequel di Samurai & Shogun. Ho una serie di buone idee, quindi voglio assolutamente realizzarle! Inoltre, questo è solo un mio sogno, ma un giorno mi piacerebbe partecipare implementando le mie idee nella storia principale di Rick e Morty" ha concluso Sato.



La quinta stagione di Rick & Morty sarà epica secondo i suoi autori Dan Harmon e Justin Roiland, a voi piacerebbe vedere un sequel di Samurai & Shogun? Fatecelo sapere nei commenti!