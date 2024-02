Rick & Morty ripartirà dai nuovi episodi? Dan Harmon: 'La stagione 8 sarà una rinascita'

La settima stagione di Rick & Morty è ormai in archivio regalando ai fan dell’apprezzatissima serie animata un finale che in qualche modo ha cambiato lo status quo dei due protagonisti dello show. Il co-creatore Dan Harmon ha parlato a Variety del nuovo corso della serie, definendo le puntate dell’ottava stagione come una sorta di nuovo inizio.

Dopo aver condiviso una lista di 5 serie da guardare se avete amato Rick & Morty, torniamo ad occuparci del dissacrante show per riportare le parole di Dan Harmon a proposito del prossimo capitolo della serie, che dovrebbe debuttare nel corso del prossimo anno.

Queste le parole dello sceneggiatore al magazine: “Ci sono stati ovviamente molti scossoni e molte transizioni che fortunatamente coincidono con la risoluzione di alcuni di questi archi narrativi canonici. Se potessi definire un quadro di riferimento per i fan dello show, si tratta dei vecchi personaggi e di tutte queste cose, ma è come se questa fosse un’opportunità di rinascita. Voglio dire, le cose canoniche come la ricerca di Rick Prime, sono cose che vengono fuori e poi acquistano questa gravità e diventano una storia canonica a puntate”.

Harmon ha quindi spiegato che sempre più idee casuali potrebbero svilupparsi in enormi trame canoniche: “Penso che la gente debba aspettarsi più braci casuali che si sprigionano da quel fuoco e che si trasformano in gigantesche cose organiche serializzate a sé stanti”.

Una vera e propria dichiarazione d’intenti e una promessa ai tanti fan della serie, dunque, e, in attesa di scoprire cosa possa significare nel concreto, vi lasciamo alla nostra recensione della settima stagione di Rick & Morty.